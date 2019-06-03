МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Китайская компания Huaweiкупила патенты и команду разработчиков у российской компании "Вокорд", которая занимается технологией распознавания лиц, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источник, близкий к одной из ее сторон. Другой источник, знакомый одного из акционеров российской компании, подтвердил эту информацию.

Сделка была сложная, пишет издание.

Как следует из данных ЕГРЮЛа, российская дочерняя структура китайской компании "Техкомпания Хуавэй" и гонконгская "Хуавэй диджитал технолоджиз ко., лимитед" стали владельцами компании "Игл софтлаб" (эта компания купила права на патенты и оборудование у "Вокорда".

Также в "Игл софтлаб" после сделки перейдет большинство сотрудников "Вокорда".