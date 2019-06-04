МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Сделка по созданию совместного предприятия РФПИ, Alibaba, "Мегафона" и Mail.Ru Group в России будет закрыта 5 июня в рамках государственного визита в РФ председателя КНР Си Цзиньпина, заявил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров.

"5 июня будет объявлено о закрытии сделки", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

РФПИ, Alibaba Group, "Мегафон" и Mail.Ru Group в сентябре 2018 года объявили о создании СП в области электронной коммерции на базе бизнеса AliExpress в России и Pandao. Доля Alibaba в совместном предприятии AliExpress Russia составит 48%, "Мегафона" — 24%, РФПИ — 13%, Mail.Ru — 15%.

В рамках партнерства будет сформировано совместное предприятие, построенное, в том числе, на текущем бизнесе AliExpress в России. Стороны объединят стратегические активы и инвестируют новый капитал, менеджмент, ресурсы и экспертизу, чтобы создать выгодные условия ритейлерам, потребителям и интернет-пользователям России и СНГ, а также ускорить рост развивающейся цифровой экономики в России.