МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Стоимость минимального пакетного тарифного плана на мобильную связь в РФ с декабря 2018 по май 2019 года в среднем выросла на 3% — до 262 рублей с 255 рублей, в том числе, в связи с увеличением НДС, показало исследование информационно-аналитического агентства Content Review.

"На стоимость мобильной связи повлияли повышение НДС на 2 процентных пункта, стагнация ценовых войн операторов в ряде регионов, введение тарифов с безлимитным интернетом и отмена внутрисетевого роуминга", — говорится в сообщении Content Review по результатам исследования.

В топ-5 регионов с самой доступной мобильной связью для населения (рассчитано как отношение среднего тарифа на мобильную связь к среднему доходу населения) вошли Ямало-Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО, Сахалинская область, Магаданская область и Москва. Среди регионов с наименее доступной мобильной связью — Ингушетия, Кабардино-Балкария, Дагестан, Карачаево-Черкессия и Чечня.

Как отмечают аналитики агентства, операторы начали постепенную корректировку тарифов на мобильную связь зимой 2019 года. "Не в последнюю очередь это связано с отменой внутрисетевого роуминга и необходимостью компенсировать негативное влияние на рынок тарифов с безлимитным мобильным интернетом, которые ожидаемо привлекли абонентов с более высоким ARPU (средний счет на абонента в месяц — ред.) и снизили выручку от высокодоходных клиентов", — приводятся в сообщении слова руководителя Content Review Сергея Половникова.

По его словам, ряд операторов, помимо увеличения цен, начали предлагать скидки в обмен на действия клиентов, необходимые для отчетности компаний. "Например, более низкая цена действует лишь для новых клиентов, оформивших sim-карту в салоне. Декларируя низкие цены, они перекрывает доступ к этим тарифам своим существующим клиентам", — пояснил глава агентства.

При проведении исследования в расчет принимались наиболее доступные пакетные тарифы на мобильную связь для предоплатной системы расчетов, включающие в себя минимум 1 гигабайт мобильного интернета и голосовые звонки. Во всех регионах рассматриваются тарифы четырех федеральных операторов связи — МТС, "Мегафон", "Билайн" и Tele2. В Крыму рассматривались тарифы операторов Win Mobile, "КрымТелеком", "СевМобайл" и "Волна Мобайл". Из этих данных вычислялась средняя стоимость тарифа для каждого из регионов РФ.