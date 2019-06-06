С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — ПРАЙМ. Tele2 и Nokia в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили пятилетнее соглашение о сотрудничестве в области модернизации сотовой инфраструктуры, сообщает пресс-служба оператора.

"Стороны договорились об установке 35 тысяч базовых станций для сетей 4G/3G/2G в 41 регионе РФ. Проект позволит Tele2 повысить скорости передачи данных, модернизировать сеть на фоне активного роста трафика и подготовить инфраструктуру к внедрению 5G", — говорится в сообщении.

По словам источника РИА Новости, стоимость одной базовой станции, включая установку и наладку, составляет около 10 тысяч евро. Соответственно, общая стоимость контракта может оцениваться в 350 миллионов евро.

Соглашение предполагает внедрение LTE-Advanced и LTE Advanced Pro, обеспечивающих эволюцию инфраструктуры Tele2 до сетей пятого поколения, отмечается в сообщении.

"Сотрудничество с компанией Nokia, которая недавно создала совместное предприятие с "Ростелекомом", открывает Tele2 новые преимущества… Ранее мы начали установку 50 тысяч базовых станций с поддержкой новейшей технологии в 27 регионах России, а строительство еще 35 тысяч позволит Tele2 завершить перевод всей сети в статус 5G-ready", — рассказал генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин.

Партнеры также сосредоточатся на развитии ряда направлений при внедрении новых технологий LTE Advanced Pro и 5G. Это прежде всего сверхширокополосная связь для доставки и оптимизации передачи видео- и "тяжелого" контента, агрегация несущих частот (Carrier Aggregation), создание нового широкополосного радиоинтерфейса для 5G. Соглашение включает оптимизацию архитектуры сети для быстрого внедрения новых сервисов, для машинного обмена и интернета вещей.