С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. В России разрабатывается законопроект, предполагающий введение миллионных штрафов для интернет-компаний за нарушение законов, он находится в высокой степени готовности, сообщил в интервью РИА Новости глава Роскомнадзора Александр Жаров в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Я знаю, что законодатели над этим работают, и законопроект находится в высокой степени готовности. Надеюсь, что он все процедуры пройдет быстро и появится. Я его с нетерпением жду", — сказал Жаров. Он уточнил, что речь идет о штрафах за нарушение различных законов — например, о локализации баз персональных данных пользователей и других.

Точного размера предполагаемых штрафов он не назвал. "Я сейчас не помню, мы не писали его (законопроект — ред.) Но там миллионы рублей, и нарастающие миллионы в случае повторного нарушения", — сказал Жаров.