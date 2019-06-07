МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Facebook больше не разрешит предварительную установку своих приложений на смартфоны Huawei, сообщает Рейтер.

Те владельцы, у которых уже есть смартфоны Huawei, по-прежнему смогут пользоваться приложениями и получать обновления Facebook. Но новые телефоны уже не смогут иметь WhatsApp и Instagram.

Этот шаг Facebook повлияет на продажи смартфонов Huawei Technologies, которые в прошлом году принесли крупнейший доход, благодаря сильному росту в Европе и Азии, сообщает агентство.

Министерство торговли США в середине мая внесло китайскую компанию Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии.