ФУКУОКА (Япония), 9 июн — ПРАЙМ. Проблема налогообложения крупнейших IT-компаний нашла отражение в итоговом коммюнике министров финансов и председателей центробанков стран "двадцатки", сообщает корреспондент РИА Новости.

Мировые IT-компании, деятельность которых связана с продажей данных (например, музыка, видео и интернет-сервисы) часто не подпадают под международную систему налогообложения.

В документе признана необходимость "продвижения сотрудничества для создания справедливой, устойчивой системы налогообложения", что предполагает выработку конкретных мер по этому вопросу уже в следующем году. Скорее всего, налоги для таких компаний будут рассчитываться исходя из их затрат на рекламу и маркетинг в каждой стране, а также на число пользователей.

Существующая международная система ориентирована на налогообложение по месту расположения физического объекта – офиса, завода, предприятия. Таким образом, IT-компании, получая прибыли от продажи сервиса или цифровой информации в другой стране, не платят в ней налогов. В случае же если штаб-квартира такой компании находится в стране с облегченным налогообложением, то полноценный налог с нее не берет ни одна страна.

Встреча министров финансов и глав центробанков стран "двадцатки" проходила в японском городе Фукуока 8 и 9 июня. Россию на форуме представляли замминистра финансов Сергей Сторчак и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.