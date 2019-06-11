МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Mail.ru Group запустит в работу своего голосового помощника "Маруся" в начале следующей недели, сообщил РИА Новости источник близкий к компании.

"Запуск ("Маруси" — ред.) будет в понедельник-вторник", — сказал собеседник агентства. Голосовой помощник будет интегрирован во все продукты компании, в том числе в портал.

Кроме того, по его словам, компания начала принимать заявки на участие в закрытом бета-тестировании "Маруси".

Ранее в конце апреле источник РИА Новости рассказывал, что Mail.ru также планирует выпустить "умную колонку", в которую будет встроен голосовой помощник. Внешне устройство принципиально будет отличаться от "Яндекс.Станции".

В конце ноября 2018 года в Mail.ru сообщили, что разрабатывают собственного голосового помощника под рабочим названием "Маруся". В компании тогда указали, что будут стараться интегрировать помощника во все продукты, где это будет иметь смысл, f не только в продукты Mail.ru. В конце марта интернет-компания продемонстрировала прототип "Маруси" премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.

Mail.Ru Group — одна из крупнейших интернет-компаний в русскоязычном сегменте сети. В ее состав входят сервис бесплатной электронной почты, портал и мессенджеры "Mail.Ru Агент" и ICQ. Компании также принадлежат соцсети "Одноклассники", "Мой мир" и "ВКонтакте" и разработчик мобильных игр Pixonic.