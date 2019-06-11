МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Пользователи Telegram из ряда стран жалуются на сбой в работе мессенджера.

Как следует из информации на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах, неполадки в работе сервиса отмечаются у пользователей в Нидерландах, Дублине, Санкт-Петербурге. Некоторые пользователи также сообщают, что web-версия мессенджера не работает по всей Европе.

До этого сбой в работе сервиса фиксировался 16 мая, когда ряд пользователей сообщал, что мессенджер не работает в Северной и Южной Америке.