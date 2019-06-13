МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Mail.ru Group и "Ростелеком" создают совместное предприятие в области школьного обазования "Цифровое образование", говорится в совместном сообщении компаний.

Соответствующее соглашение подписали первый вице-президент "Ростелекома" Владимир Кириенко и генеральный директор Mail.ru Group Борис Дородеев. Стороны договорились, что доли в СП будут распределены между ними поровну.

Как говорится в сообщении, основной сферой деятельности СП станет разработка информационных продуктов, предназначенных для модернизации образовательного процесса в школах, включая дневники, коммуникационные сервисы для школ, учителей, родителей и учеников.

В конце марта вице-президент Mail.ru, технический директор холдинга Владимир Габриелян на встрече премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с руководителями крупнейших российских IT-компаний заявил, что компания планирует запустить единую образовательную платформу для школьников.