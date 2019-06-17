ПЕКИН, 17 июн — ПРАЙМ. Huawei из-за введенных США ограничительных мер снизит свои производственные мощности, в результате выручка китайской компании в ближайшие два года может сократиться на 30 миллиардов долларов относительно прогнозов, заявил в понедельник основатель китайского телекоммуникационного гиганта и его гендиректор Жэнь Чжэнфэй.

"Я признаю, что обе стороны могут понести потери, в такой ситуации не может быть победителей", — сказал Жэнь Чжэнфэй в эфире Центрального телевидения КНР.

"Я думаю, что в ближайшие два года мы сократим свои мощности, наша выручка сократится примерно на 30 миллиардов долларов по сравнению с прогнозами, таким образом выручка от продаж в этом и следующем годах составит около 100 миллиардов долларов", — заявил глава компании.

"Но эти ограничительные меры не остановят Huawei", — подчеркнул Жэнь Чжэнфэй. Он ожидает, что бизнес снова будет "набирать обороты" после 2020 года.

Согласно данным, опубликованным на сайте компании, выручка Huawei в 2018 году составила 721,2 миллиарда юаней (104,16 миллиарда долларов), что на 19,5% выше показателя предыдущего года.

Министерство торговли США в середине мая внесло китайскую компанию Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии.

После решения США японские сотовые операторы SoftBank, NTT Docomo и KDDI (au) объявили, что откладывают намеченное на 24 мая начало продаж новых моделей телефонов производства Huawei и приостанавливают прием предварительных заказов. О приостановке приема предзаказов на телефоны 5G от Huawei объявили и ряд британских мобильных операторов. Вашингтон также последовательно уговаривает европейских партнеров отказаться от сотрудничества с Huawei.