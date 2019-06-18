МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Криптовалюта Facebook — Libra — будет востребована среди пользователей соцсети, поскольку решает вопросы доступа к банковским услугам и быстрых переводов денежных средств, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты.

Ранее во вторник соцсеть Facebook сообщила о создании собственной криптовалюты Libra. Созданием криптовалюты и специального криптокошелька займется подразделение соцсети Calibra. Запуск продуктов запланирован на 2020 год. Кошелек будет доступен в Messenger, WhatsApp и в виде отдельного приложения. Криптовалюта позволит как оплачивать товары и услуги, так и переводить средства.

Согласно WhitePaper проекта (официальный технический документ), Libra будет представлять собой стейблкоин (stable coin) — криптовалюту, которая привязаны к запасам фиатных (реальных) нацвалют или товаров. За счет этой привязки стоимость стейблкоинов менее волатильна, чем курсы традиционных криптовалют.

"Думаю, криптовалюта будет достаточно востребована. Успех зависит от качества привязки к обычным деньгам. Скорее всего, у них неплохо получится", — считает президент аналитического агентства "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков.

Эксперт портала DeCenter.Org Юлия Хандожко поддержала это мнение и отметила, что криптовалюта сможет решить основные проблемы, с которыми сталкиваются люди при проведении платежей.

"Они решают вопрос людей, у которых в принципе нет доступа к банкингу (а их 1,7 миллиарда в мире) и вопрос долгих трансграничных переводов (3-5 дней) с огромными комиссиями. Конечно, (криптовалюта — ред.) будет очень востребована. По миру живут миллионы мигрантов, да и просто людей, которым нужно отправить деньги другу за границу. Сейчас выбор стоит между медленными и дорогими Western Union, MoneyGram и так далее", — указала она.

"С учетом огромного охвата мессенджеров проект просто обречен на успех. Затормозить его может то, что Facebook как крупная компания вынуждена полностью соответствовать законам тех стран, где она работает. А это значит, что полноценный запуск в России, Китае, Индии и других странах будет не скоро. Плюсом в копилку — они делают стейблкоин, то есть волатильность курса будет значительно ниже. Пользователи могут не бояться обесценения", — отметил независимый эксперт Мансур Гусейнов.