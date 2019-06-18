МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Пользователи Google по всему миру столкнулись со сбоями в работе поисковой системы, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

По данным портала, перебои стали отмечаться с 17.09 мск. Технические неполадки в работе сервиса в основном наблюдаются в США, Бразилии, Японии и некоторых европейских странах. С проблемами столкнулись и жители России — наибольшее количество жалоб поступило из Москвы.

Отмечается, что около 89% пользователей Google жалуются на проблемы со входом в учетную запись, 10% — на проблемы с поиском.