МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран сообщают о сбое в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.

Согласно информации на сайте, сбои начались около 17.25 мск. Проблемы были зафиксированы у жителей США, Великобритании, Франции, Португалии, Испании, Италии и других стран. С проблемами столкнулись и жители России, в основном о них сообщают пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга.

По данным Downdetector, 83% пользователей Instagram жалуются на проблемы с новостной лентой, жалобы 10% связаны с веб-сайтом соцсети, 6% — с авторизацией.

Instagram — бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.