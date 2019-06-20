МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Американская корпорация Apple обратилась к своим крупнейшим поставщикам с просьбой, чтобы они оценили возможные последствия вывода до трети (15–30%) производства с территории Китая в другие страны Юго-Восточной Азии и мира. Об этом сообщило агентство Nikkei со ссылкой на источники.

Компания рассматривает план вывода части своего производства из Китая, возможно, из-за затянувшегося торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином.

Однако, как сообщили источники, в случае, если конфликт будет в конце концов урегулирован, то Apple от своих планов не откажется.

В числе прочих соображений Apple есть возможность дальнейшего обострения и без того значительных рисков сосредоточения производства в Китае. В том числе — рост стоимости рабочей силы.

Сейчас Apple обеспечивает порядка 5 млн рабочих мест на территории Китая, хотя штат американской компании в азиатской стране всего 10 тысяч человек.

В число крупнейших поставщиков Apple, к которым компания обратилась с просьбой рассмотреть ее план, входят такие компании, как Foxconn, Pegatron, Wistron, Quanta Computer, Compal Electronics, Inventec и другие. 41 компания из 200 поставщиков, с которыми работает Apple по всему миру, находится в Китае либо Гонконге. Это больше, чем в США и в Японии.

Apple может перенести производство, выведенное из Китая, в такие страны, как Мексика, Индия, Вьетнам, Индонезия и Малайзия. Перевод производства в конкретную страну может занять до полутора лет.