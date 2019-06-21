МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Американская корпорация Apple объявила об отзыве ограниченного числа старых ноутбуков MacBook Pro. Причина — возможные проблемы с аккумуляторами.

Такое сообщение было опубликовано на сайте производителя.

Отзыву подлежат только некоторые модели ноутбуков: 15-дюймовые модели с Retina-дисплеем, которые были выпущены в середине 2015 года. Эти устройства можно было купить в основном в период с сентября 2015 года по февраль 2017 года.

Уточняется, что аккумуляторная батарея в некоторых из этих устройств "может перегреваться и представлять угрозу безопасности".

На сайте компании пользователи ноутбуков Apple могут проверить, подпадает ли конкретное устройство под программу отзыва. Это можно сделать по серийному номеру.

Компания-производитель Apple обещает провести работы по замене батареи в ноутбуках с потенциальным дефектом за свой счет.