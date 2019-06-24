МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Крупнейший мобильный оператор РФ — МТС — проведёт ребрендинг, говорится в сообщении компании.

Оператор собирается изменить слоган, визуальный стиль и концепцию позиционирования.

"Стратегия МТС предполагает концентрацию вокруг новых цифровых продуктов. Визуальный стиль следует за этой концепцией посредством создания зонтичного бренда, включающего в себя новые продуктовые бизнес-линии за границами телекома, которые будут отражены в написании бренда", — прокомментировал вице-президент МТС по маркетингу Вячеслав Николаев.

Компания не раскрывает расходы на ребрендинг, но отмечается, что новое позиционирование и новый визуальный стиль создаются при поддержке двух агентств: ASVK Consulting Ltd из Великобритании и BBDO Branding из России.

Как уточнили в компании, новый визуальный стиль начнет использоваться в рекламе и цифровых продуктах уже в июне. Обновление оформления салонов будет происходить при плановом обновлении вывесок и релокации, логотипы на оборудовании (ТВ-приставки, спутниковые тарелки) будут обновляться по мере новых закупок, цифровые продукты — при запуске новых релизов, рассказали в МТС.