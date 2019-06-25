МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Биометрические данные банковских клиентов будут использоваться в системах дистанционного банковского обслуживания (ДБО), колл-центрах, отделениях банков и банкоматах, пишет во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на пилотный проект по использованию биометрии "Биометрия-light", который планируют запустить с 1 ноября.

Согласно проекту "Биометрия-light" в сфере ДБО должна решить проблему подмены личности клиента, компрометации устройства клиентов или канала передачи данных, пишет газета. "Предлагается использовать биометрию для подтверждения операций, имеющих признаки мошеннических, а также применять ее при интернет-покупках вместо кода из СМС. Кроме того, использование биометрии-light должно решить проблему подделки паспортов клиентов и внутреннего фрода в банках", — отмечает издание.

Также предлагается использовать биометрию вместо паспорта. Так, при звонке в колл-центр это позволит расширить перечень доступных операций, в банкоматах биометрия даст возможность снимать и вносить наличные, указывает издание.

Банки поддерживают идею использования биометрии в колл-центрах и отделениях, отмечает издание. По словам зампреда правления Совкомбанка Алексея Панферова, биометрия как дополнительный фактор идентификации при звонке в колл-центр позволит сократить время на идентификацию при разговоре. Руководитель дирекции биометрических технологий Почта-банка Андрей Шурыгин отмечает, что в 2018 году использование биометрии в отделениях банка позволило предотвратить несколько тысяч мошеннических операций.

В Банке России подтвердили планы по расширению использования биометрии. В "Ростелекоме" сообщили, что реализуют технологическую возможность использования Единой биометрической системы (ЕБС) для внутрибанковских задач, как альтернативы собственной системе банка. Там отметили, что банки сами смогут определять, какие сервисы они хотят встроить.