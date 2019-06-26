МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Банк России с 2020 года планирует запустить пилотный проект по использованию образцов лица и голоса граждан, сданных в Единую биометрическую систему (ЕБС), при обслуживании корпоративных клиентов, пишет в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на паспорт проекта.

В ЦБ газете подтвердили, что вопрос прорабатывается. В "Ростелекоме", который является оператором ЕБС, отметили, что уже разработана "дорожная карта" реализации проекта, он обсуждается с рынком.

Как пишет издание, в банках отмечают, что использование биометрии в корпоративном сегменте выгодно и банкам, и клиентам. По словам главы управления по работе с малым бизнесом Райффайзенбанка Дениса Скокова, сейчас удаленное обслуживание бизнеса ограничено географией партнерской курьерской сети, а возможность удаленной идентификации предпринимателя устранит эти границы.

В "Ростелекоме" сообщили изданию, что внедрение биометрии в корпоративном сегменте приведет к снижению мошенничества и защите от доступа к информации третьих лиц.

По данным газеты, техническая реализация процесса уже продумана. Сотрудник организации (генеральный директор, главный бухгалтер, иной уполномоченный представитель) сдает биометрию как физическое лицо в ЕБС, далее компания через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) подтверждает его полномочия, и потом тот же представитель удаленно верифицируется в интересующем его банке. Необходимые документы направляются в электронном виде в банк, который открывает счет, указывает издание.