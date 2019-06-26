МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Компании Google грозит штраф в 700 тысяч рублей за неисполнение законодательства РФ, до конца июля будут проведены все формальные процедуры по данному делу, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

"Им грозит штраф до 700 тысяч рублей. Когда будет (дело) заведено, я думаю, до конца июля точно все формальные процедуры пройдут", — сказал Жаров журналистам, уточнив, что в формальные процедуры войдет составление протокола, приглашение компании на процедуры.