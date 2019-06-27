МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) может направить на выплаты дивидендов за первое полугодие 2019 года 17 миллиардов рублей, сообщил вице-президент МТС по финансам, инвестициям, слияниям и поглощениям Андрей Каменский.

"Общая сумма дивидендов по итогам 2018 года составит порядка 40 миллиардов рублей. При этом мы продолжаем выплачивать дивиденды два раза в год, и сумма дивидендов по итогам первого полугодия 2019 года ожидается в размере 17 миллиардов рублей. Таким образом, в целом это позволит нам выплатить более 57 миллиардов рублей в 2019 календарном году", — сказал он в ходе годового собрания акционеров в четверг.

МТС – крупнейший в РФ оператор сотовой связи, предоставляющий также услуги фиксированной связи, доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания в странах СНГ.