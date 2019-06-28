МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Главный дизайнер американской компании Apple Джонанатан Айв покинет свой пост, сообщает компания.

Отмечается, что Айв намерен создать собственную дизайнерскую компанию, одним из главных клиентов которой, как ожидается, станет Apple. Айв "продолжит тесно сотрудничать с Apple и работать над рядом ее проектов".

О том, кто станет преемником Айва на должности главного дизайнера Apple, пока не сообщается.

Компания, которую планирует создать Айв, будет называться LoveForm, пишет Financial Times со ссылкой на самого дизайнера. Она будет запущена в следующем 2020 году.

"Хотя я не буду сотрудником [Apple], я все равно буду очень вовлечен — я надеюсь, на многие, многие годы", — сообщил он в интервью FT.

По мнению издания, уход Айва из Apple станет "шоком для инвесторов и потребителей". Он — самый известный в мире промышленный дизайнер и хранитель всей эстетики Apple.

Джонатан Айв работает в компании Apple с 1992 года, с 1996 года возглавлял дизайнерскую команду. Будучи доверенным лицом Стива Джобса, Айв участвовал в разработке ключевых продуктов компании — iMac и iPhone.

Должность главного дизайнера Айв занял в 2015 году.