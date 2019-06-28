МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Акционеры "Яндекса" на годовом собрании 27 июня одобрили избрание директора по технологиям Михаила Парахина и управляющего директора группы компаний Тиграна Худавердяна в совет директоров "Яндекса", говорится в сообщении технологической компании.

Парахин назначен неисполнительным директором сроком на год, Худавердян — исполнительным членом совета также на год. Кроме того, в совет директоров были переизбраны старший вице-президент по персоналу и член исполнительного комитета D.E Master Blenders Роже Рийниа, генеральный партнер Almaz Capital Partners Чарльз Райан и бывший глава администрации президента РФ Александр Волошин.

Теперь совет директоров "Яндекса" состоит из 10 человек. Среди его членов также — сооснователь компании Аркадий Волож, глава Сбербанка Герман Греф, президент Firehouse Capital Джон Бойнтон, исполнительный основатель Wellville Эстер Дайсон и профессор Стэнфордской высшей школы бизнеса Илья Стребулаев.