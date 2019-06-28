НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, 28 июн — ПРАЙМ. "Ростех" продал свою долю в "Мегафоне", сообщил журналистам глава госкорпорации Сергей Чемезов.

"Да, мы продали", — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Косвенная доля госкорпорации в "Мегафоне" составляла 1,33%, уточнили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха".

"Мегафон" — второй по числу абонентов сотовый оператор в РФ, на конец 2018 года компания обслуживала 75,205 миллиона абонентов. Оператор с 5 октября 2018 года прекратил листинг на Лондонской фондовой бирже.