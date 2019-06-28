МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Американская корпорация Apple будет производить новые компьютеры Mac Pro в Китае, которые до этого производились в США, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Apple привлекла подрядчика Quanta Computer Inc. для производства компьютеров стоимостью 6 тысяч долларов, а также для наращивания объемов производства на фабрике в Шанхае ", — сообщили изданию источники.

При этом фабрика Quanta Computer Inc. находится рядом с другими поставщиками Apple в Азии, что позволит добиться снижения издержек на доставку, чем если бы детали доставлялись в США, сообщает газета.

Несмотря на то, что Apple переносит производство Mac Pro в Китай, в более широком плане компания также рассматривает вопрос о переносе работ по сборке из Китая ввиду опасений из-за торговых противоречий Китая с США, сообщила Wall Street Journal на прошлой неделе.

Apple была основана в 1976 году Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. В настоящее время Apple является одним из мировых лидеров в области инноваций, выпуская iPhone, iPad, Mac, Apple Watch и Apple TV. Четыре программных платформы Apple — iOS, macOS, watchOS и tvOS — обеспечивают работу всех устройств Apple и предоставляют пользователям сервисы, включая App Store, Apple Music, Apple Pay, iCloud и другие.