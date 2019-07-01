МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Сразу двадцать российских компаний обратились в АНО "Институт развития интернета" (ИРИ) с жалобой на неравные условия выдачи в поисковой системе "Яндекса" данных их сервисов и нарушение таким образом закона о конкуренции — об этом говорится в записке, имеющейся в распоряжении РИА Новости, при этом сам "Яндекс" выразил удивления такими, по его мнению, попытками регулировать его деятельность другими коммерческими компаниями.

Документ, в частности, подписали такие компании, как Avito, "2ГИС", ivi.ru, tvigle, ЦИАН, Profi.ru, OneTwoTrip, Tutu.ru, Ostrovok, Bosfor, HH.ru, Drom.ru, "МВидео", "220Вольт", Wildberries, Gett. Согласно записке, "Яндекс" недобросовестно использует свое доминирующее положение и использует результаты поисковой выдачи в пользу связанных с ним сервисов с помощью так называемых "колдунщиков" — быстрых ответов на запросы пользователей на странице с результатами поиска. Эти данные берутся из сервисов "Яндекса" и из официальных источников.

"В России лидером поисковых услуг является компания "Яндекс". "Яндекс" недобросовестно использует результаты поисковой выдачи в пользу связанных с нею сервисов. Основным инструментом такой практики являются выделенные результаты поиска, представляющие ограниченный поиск исключительно среди сервисов "Яндекс", — говорится в документе.

Компании считают, что "манипуляции с результатами поисковой выдачи наносят серьезный ущерб интернет-отрасли" и предлагают сделать специальные результаты поиска доступными для всех её игроков на равных с сервисами "Яндекса" условиях. "Все интернет-компании, чьи права ущемлены, должны получить доступ и возможность быть представленными во всех формах поисковой выдачи поисковой платформы "Яндекс". Этот доступ должен осуществляться на коммерческих условиях, одинаковых для всех участников рынка", — говорится в записке.

В пресс-службе "Яндекса", в свою очередь, сообщили РИА Новости, что "не получали никакого уведомления (записки) и удивлены, что ряд коммерческих компаний, являющихся частью интернет-индустрии, решили регулировать работу другой коммерческой компании".

"Использование интерактивных ответов является общепринятым отраслевым стандартом, характерным для поисковых систем во всем мире. В "Яндексе" интерактивные ответы формируются на основании данных о взаимодействии пользователей со страницей результатов поиска, не имеют преимуществ перед результатами органической выдачи и не приводят к понижению каких-либо сайтов в органической выдаче. Интерактивные ответы помогают получить быстрый и релевантный ответ на запрос, сэкономив время", — также пояснили в компании.