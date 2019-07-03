МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. "Ростелеком" планирует создать новую аэронавигационную сеть стоимостью более 100 миллиардов рублей, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

"Чиновники Минтранса, Минобороны и ФСБ должны в самом скором времени договориться, как модернизировать систему аэронавигации в России по концессии, обсуждаются предложения "Ростелекома", — пишет издание. Об этом рассказали два чиновника и три человека, участвующих в работе над проектом в составе разных его участников.

Как сообщил один из собеседников газеты, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил ускорить рассмотрение вопроса о концессии для создания новой инфраструктуры, необходимой для современного наблюдения за воздушным пространством.

Отмечается, что это уже второе поручение Медведева, касающееся аэронавигационной концессии. Первое было в декабре – в виде резолюции на письме гендиректора "Ростелекома" Михаила Осеевского, который писал, что острая нехватка аэронавигационной инфраструктуры создает угрозу национальной безопасности. Вице-премьер Максим Акимов поддержал предложения "Ростелекома" и, в свою очередь, обратился к Минтрансу и Минобороны с просьбой совместно с "Ростелекомом" проработать вопрос создания национальной сети многопозиционных систем наблюдения (МПСН).

Как указывал Акимов в письме Медведеву, в сети МПСН должно быть 6,663 тысячи станций, их развертывание в 2019–2027 годах будет стоить свыше 102 миллиардов рублей, а эксплуатация – 5,5 миллиарда в год. По другим данным, стоимость ее создания и эксплуатации с обслуживанием кредитов доходит до 400 миллиардов. При этом на совещаниях в Минтрансе предлагалось оставить 2,4-2,6 тысячи станций, игнорируя надобности малой авиации, и ограничить тем самым расходы на создание МПСН 50 миллиардами рублей.

Сообщается также, что за новую систему аэронавигации развернулась борьба между концерном "Алмаз-Антей", единственным поставщиком оборудования для госкомпании по организации воздушного движения (ГК ОрВД), и "Ростелекомом" с его сетью МПСН. Вступить в борьбу может и третий участник – "Ростех" в консорциуме с производителем оборудования для МПСН "Азимут". По данным издания, последний вариант предпочтителен для Минтранса.