МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Финансовый отдел прокуратуры при суде высшей инстанции Парижа расследует, прибегала ли компания Samsung France к "вводящим в заблуждение коммерческим практикам" в период между 2012 и 2017 годами, сообщает радиостанция France Inter.

Расследование началось 17 апреля после жалоб организаций Sherpa и Action Aid, по данным которых есть основания полагать, что информация о приверженности уважению базовых прав человека, социальной и экологической ответственности общества, указанная на сайте компании, может не соответствовать реальности.

По данным France Inter, НПО в течение более семи лет документировали серьезные нарушения на заводах Samsung в Китае, во Вьетнаме и в Корее: рабочий день в 12-15 часов без перерыва, привлечение к работе на конвейере детей младше 16 лет и недостойные условия, подвергающие опасности работников, взаимодействующих с токсичными продуктами. Кроме того, по данным НПО, этим сотрудникам платили менее 200 евро (около 225 долларов) в месяц за сборку до 1600 телефонов в день.

"Samsung заявляет, что является одной из самых добродетельных компаний в мире и уважает права работников на всей производственной цепи. Это расследование — важный поворот в борьбе против безнаказанности транснациональных корпораций: что мы требуем от этих предприятий — это соблюдать свои этические обязательства", — заявила представитель Sherpa Мари-Лор Гислен, слова которой приводит радиостанция.

Samsung в свою защиту заявляет, что трудности возникали из-за ряда субподрядчиков. На вопросы следственного судьи о том, почему этим практикам не был положен конец, юридический директор Samsung France заявил, что компания работает над этим и требует от своих подрядчиков улучшить положение дел, сообщает France Inter.