МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Пользователи What'sApp, Instagram и Facebook сообщили о сбое в работе сервисов, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.

Согласно информации на сайте, сбои начались около 17.50 мск.

Технические неполадки в работе сервисов в основном наблюдаются в Великобритании, Франции, Германии, США, России и ряде других стран.

Отмечается, что около 91% пользователей What'sApp жалуются на проблемы с подключением к серверу, 6% — на проблемы с сайтом, а 1% — с авторизацией. Пользователи Instagram жалуются на проблемы при загрузке — 83%, со входом — 9% и доступом к веб-сайту — 7%. Пользователи Facebook сообщают о затруднениях с доступом к веб-сайту — 82% и с входом в соцсеть — 17%.

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