ЛОНДОН, 3 июл — ПРАЙМ. Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (Competition and Markets Authority, CMA) начало исследование в отношении Facebook, Google и других электронных платформ по их влиянию на рынок цифровой рекламы, говорится в сообщении ведомства.

Предметом исследования CMA станет то, каким образом технологические платформы собирают и используют личные данные своих пользователей, как потребители могут контролировать использование своих данных, а также получают ли клиенты выгодные предложения в рекламных материалах.

Указанное расследование проводится в рамках Стратегии цифрового рынка Великобритании, опубликованного в среду.

Регулятор намерен до 30 июля собрать необходимую информацию по исследованию и комментарии специалистов, после чего результаты работы будут опубликованы.

В июне британская ФАС вынесла предупреждение Facebook и eBay об ответственности за публикацию ложных онлайн-отзывов об услугах и товарах. Согласно данным регулятора, в более чем 100 объявлениях на eBay были опубликованы лживые или вводящие в заблуждение отзывы о товарах. Кроме этого, в 26 группах на Facebook людям предлагалось написать фейковые обзоры, в том числе за вознаграждение.