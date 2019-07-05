С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл — ПРАЙМ. Ущерб российских банков по итогам прошлого года от атак группы Cobalt составил не менее 44 миллионов рублей, а от действий, предположительно, группы Silence – не менее 14,4 миллиона рублей, говорится в обзоре ЦБ основных типов компьютерных атак в кредитно-финансовой сфере в 2018 году.

"Согласно данным ФинЦЕРТ, ущерб российских организаций кредитно-финансовой сферы в 2018 году от атак группы Cobalt составил не менее 44 миллиона рублей, а от атак, которые, как предполагается, были осуществлены группой Silence – не менее 14,403 миллиона рублей", — говорится в обзоре, представленном на Международном финансовом конгрессе.

В ЦБ добавили, что ущерб от таких же атак в 2017 году был гораздо выше. "Однако даже в сумме это во много раз меньше, чем ущерб от таких же целевых атак в 2017 году, что, к сожалению, не означает такого же снижения самой опасности целевых атак", — отметил регулятор.

По данным Банка России, группа Cobalt в прошлом году провела на российские банки 23 хакерские атаки, а группа Silence – 15 атак.

Кроме того, регулятор также отметил не менее двух фактов успешного снятия в банкоматах российских кредитных организаций крупных сумм денежных средств, похищенных у иностранных банков группой Lazarus. "Средства и методы, использованные преступниками, могут быть применены и против российских организаций, в связи с чем ФинЦЕРТ внимательно отслеживает результаты ведущихся расследований", — подчеркнули в ЦБ.

Зампред Банка России Дмитрий Скобелкин в феврале прошлого года сообщил, что хакеры в 2017 году провели 11 успешных атак на российские банки с помощью вируса Cobalt Strike, сумма хищений составила 1,156 миллиарда рублей.