С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл — ПРАЙМ. Мошенничество с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов не носило большого масштаба, позволяющую совершать такие атаки ошибку уже выявили и устранили, сообщил журналистам первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев.

Регулятор ранее в пятницу сообщил, что в прошлом году обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.

"Это логическая ошибка в бизнес-логике у некоторых банков была. Ее исправили", — сказал Сычев в кулуарах Международного финансового конгресса.

Сычев добавил, что масштаб мошенничества был не очень большой. "Достаточно быстро это выявили. Это, кстати, пример, когда очень быстро сработали и мы, и правоохрана. Там есть конкретные "закрытые" люди", — добавил первый замглавы департамента ЦБ.