МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Роскомнадзор составил протокол в отношении компании Google об административном правонарушении из-за выборочной фильтрации результатов поисковой выдачи, компании грозит штраф в размере от 500 до 700 тысяч рублей, говорится в сообщении ведомства.

Согласно сообщению, 30 мая 2019 года специалисты Роскомнадзора провели контрольные мероприятия, в результате которых установлен факт неисполнения компанией Google требований федерального закона "Об информации…". По закону компания обязана исключить из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-ресурсы с противоправной информацией, доступ к которым ограничен на территории России.

"Контрольным мероприятием зафиксировано, что Google производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи. Более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске. О результатах контрольного мероприятия компания Google была уведомлена 30 мая 2019 года в установленном законом порядке", — отмечается в сообщении.

"За неисполнение указанных требований для юридических лиц предусмотрена административная ответственность – штраф в размере от 500 до 700 тысяч рублей. В отношении Google составлен протокол об административном правонарушении", — указывается в сообщении.