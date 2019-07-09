МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Американская корпорация International Business Machines Corp. (IBM) завершила покупку Red Hat за 34 миллиарда долларов, сообщается в релизе IBM.

"IBM и Red Hat сегодня объявили о том, что они закрыли сделку, согласно условиям которой IBM приобрела все выпущенные и находящиеся в обороте обыкновенные акции Red Hat по 190 долларов за акцию, что представляет суммарно 34 миллиарда долларов", — говорится в сообщении.

О сделке было впервые объявлено 28 октября 2018 года. На фоне новостей о покупке акции Red Hat тогда подорожали на 45%, IBM — потеряли 4% стоимости.

Корпорация IBM была основана в 1911 году. Она является одним из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, а также IT-сервисов и консалтинговых услуг.

Американская Red Hat создана в 1993 году, является поставщиком дистрибутивов Linux, решений для построения облачной инфраструктуры и программного обеспечения промежуточного слоя (middleware) с открытым исходным кодом для корпоративных заказчиков. Штаб-квартира располагается в городе Роли, штат Северная Каролина, США. Штат компания составляет около 12 тысяч человек.