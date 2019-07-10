МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Княжество Монако стало первым государством в Европе с мобильной сетью 5G по всей территории.

Как сообщает Agence France Presse со ссылкой на заявление президента компании Monaco Telecom Этьена Франзи, по всему княжеству уже работает мобильная связь 5G, что делает его первым государством в Европе.

Оборудование для сети 5G создано и установлено китайской компанией Huawei.