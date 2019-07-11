МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Американская компания Appleосенью выпускает три новых смартфона iPhone, которые на внутреннем китайском рынке будут продаваться по цене в 6,8 тыс юаней, 8,9 тцсячи юаней и 9,8 тыс юаней.

Об этом сообщает издание Wccf Tech.

По данным издания, новые модели популярных "яблочных" смартфонов получат названия iPhone XIs, iPhone XIs Max и iPhone XIr.

Самым дешевым устройством станет iPhone XIr. Его в Китае можно будет купить за 6,8 тыс юаней (около $990). Сейчас в Поднебесной iPhone Xr можно купить за 6,2 тыс юаней ($900).

iPhone XIs и XIs Max будут стоить 8,9 тыс юаней ($1 294) и 9,8 тыс юаней ($1 425) соответственно.

Сейчас в Китае iPhone Xs и Xs Max в Китае можно купить за 8,2 тыс юаней и 9,1 тыс юаней ($1 193 и $1 324 соответственно).