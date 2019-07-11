МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Концерн "Созвездие" (входит в "Ростех") заявил о разработке российского оборудования для пятого поколения мобильной связи 5G, которое будет соответствовать международным стандартам 3GPP и будет совместимо с решениями других вендеров. Для гражданского рынка в ближайшее время концерн представит комплексные решения с применением технологии машинного зрения и искусственного интеллекта.

Опрошенные агентством "Прайм" аналитики пессимистично оценивают потенциал России на пути создания собственного оборудования в сфере мобильной связи. На то, чтобы самостоятельно с нуля создать полную цепочку производства, потребуются годы. В настоящее время в мире еще не занята эта ниша, и многие технологические компании готовы бороться за нее, чтобы в будущем получить большую выгоду. Однако у России не так много шансов выиграть на этом пути: нет собственных технологий, нет программного обеспечения. В лучшем случае страну ждет локализация иностранного производства.

БОРЬБА ЗА СТАНДАРТ

В настоящее время ряд стран работают над технологией связи 5G. Сети 5G позволят обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 гигабит в секунду, что в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G. Технологии 5G также обеспечивают минимальное время отклика при загрузке данных и большую емкость сети. В Европе Монако стала первым государством с мобильной сетью 5G по всей территории. Оборудование для сети 5G было создано и установлено китайской компанией Huawei.

Основные участники в гонке за лидерство в области 5G сейчас занимаются продвижением своих технологий с целью превратить их в основополагающий стандарт (Standard-essential patents, или SEP), говорит ведущий аналитик "Открытие Брокер" Алексей Корнилов.

"Это длительный процесс, занимающий многие годы. Сначала необходимо разработать и запатентовать собственные технологии. Затем необходимо убедить специальные стандартизирующие органы, чтобы именно ваши технологии, а не другие, стали стандартом", — объясняет он.

Если компания добивается успеха на этом пути, то будущие роялти становятся золотой жилой, так как сторонние производители оборудования должны будут использовать эти технологии, добавляет эксперт.

ШАНСЫ "СОЗВЕЗДИЯ"

По словам Корнилова, было бы очень интересно увидеть концерн "Созвездие" как участника в процессе развития технологий 5G. Компания бы стала обладателем важной интеллектуальной собственности, что является продуктом с максимальной добавленной стоимостью. Несмотря на поздний старт, у концерна "Созвездие" есть возможности заявить о себе, не исключает он.

То, что в России готовы заняться разработкой отечественного оборудования – уже хорошая новость, но осталось понять, каким образом это будет сделано, отмечает глава информационно-аналитического агентства TelecоmDaily Денис Кусков.

"Какие технологические процессы выстроены, какие навыки есть. Это очень сложный и трудоемкий процесс. Ни одна компания сегодня в России не может выпустить полноценный продукт", — говорит он.

По его словам, для создания продукта нужно не только само оборудование, но и программное обеспечение, на котором будут работать станции.

"У нас на протяжении многих лет отсутствовала работа в этом направлении", — подчеркивает эксперт.

Да, у некоторых компаний есть процессоры, у других – маршрутизаторы, но для обеспечения страны качественной инфраструктурой нужно стремиться к развитию всех этапов производства продукции. К тому же, оборудование не должно уступать в качестве или цене иностранным производителям. Пока что в этом направлении есть преимущества у китайской Huawei и шведской Ericsson, замечает он.

"Пока это просто заявление, до реального выпуска может пройти значительное время", — полагает Кусков.

И если изначально предполагалось, что оборудование будет полностью российское, то теперь не исключается, что это будет локализованное производство иностранных вендеров на территории РФ.

По мнению Кускова, распространение 5G может появиться по всей территории России не ранее 2022 года.

"Первоначально сети могут фрагментарно появиться в начале следующего года в Москве, Питере, Казани, а затем по всей стране", — полагает он.

Согласно программе "Цифровая экономика", устойчивое покрытие сети связи 5G должно быть обеспечено к 2024 году во всех крупных городах России с населением от 1 миллиона человек. В настоящий момент модель развития сетей 5G не определена. Операторы считают наиболее привлекательным для 5G диапазон 3,4-3,8 ГГц, однако он занят другими пользователями, в основном военными и спецслужбами, и требует работы по высвобождению.