МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. "Яндекс" и Hyundai Mobis создали прототип беспилотного автомобиля на базе новой модели Hyundai Sonata 2020 года, говорится в сообщении "Яндекса".

"Новая Sonata построена на современной платформе, разработанной при активном участии инженеров Mobis, которая позволяет встраивать в машину систему автономного управления. Это важное условие для создания надежного и безопасного беспилотного автомобиля", — пояснил руководитель направления беспилотных автомобилей "Яндекса" Дмитрий Полищук, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, "Яндекс" получил первую машину в конце мая и сразу приступил к работе над прототипом. В данный момент первая автономная Sonata завершает этап тестирования на закрытом полигоне и готовится к выходу на дороги Москвы. "Мы продолжим работу и с другими моделями новой линейки автомобилей Hyundai и Kia", — отметил Полищук.

Как говорится в сообщении, в дальнейшем новые Hyundai Sonata пополнят автономный флот "Яндекса". В целом до конца 2019 года компания планирует вывести на дороги общего пользования более сотни беспилотных автомобилей разных производителей, в данный момент уже готовы 50 машин на базе Toyota Prius. Пять из них приступили к тестированию в Москве в рамках эксперимента по внедрению беспилотного транспорта.

В марте 2019 года "Яндекс" и Hyundai Mobis подписали соглашение о намерениях создать программно-аппаратный комплекс для беспилотных автомобилей. В перспективе автопроизводители смогут использовать его для создания беспилотных автомобилей, в том числе для каршеринговых компаний и сервисов такси.

"Яндекс" испытал первые прототипы беспилотных автомобилей весной 2017 года. Сегодня в Сколково и в Иннополисе работают тестовые зоны, где можно прокатиться на такси без водителя. В январе 2019 года компания показала беспилотную машину на выставке CES в Неваде. "Яндекс" также испытывает свои автомобили в Израиле и в июне 2019 года объявил об открытии офиса разработки беспилотной технологии в Тель-Авиве.