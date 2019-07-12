ПЕКИН, 12 июл — ПРАЙМ. Внесение Huawei в черный список минторга США может повлиять на деятельность компании по всему миру, а также принести ущерб непосредственно американским компаниям, поэтому Huawei просит США полностью исключить ее из соответствующего ограничительного списка, заявил на пресс-конференции в пятницу председатель совета директоров Huawei Лян Хуа. В Huawei подтвердили готовность подписать "антишпионское" соглашение с любыми странами

"Власти США внесли нашу компанию в черный список, мы, естественно, выступаем против этого, так как никакого фактического основания для этих действий нет, это также принесет убытки американским предприятиям, включая тех, кто сотрудничает с Huawei", — заявил Лян Хуа, слова которого приводит телеканал Phoenix.

При этом Лян Хуа назвал решение США крайне неуместным, так как оно может повлиять на предоставление обслуживание клиентам Huawei в более чем 170 странах.

"Мы считаем, что должно быть не послабление, а полная отмена запрета, который предусматривает соответствующий черный список", — заявил Лян Хуа.

При этом, отвечая на вопрос о том, изменило ли как-то ситуацию заявление президента США Дональда Трампа о разрешении американским компаниям продавать Huawei свое оборудование, он отметил, что "если смотреть с коммерческой точки зрения, то никаких существенных изменений не произошло".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США разрешат американским компаниям продавать китайской Huawei свое оборудование, если это не будет большой проблемой для нацбезопасности США.

Министерство торговли США в середине мая внесло Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами. Также США убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G.

Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг, за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии. В частности, американская компания лишила Huawei доступа к обновлениям ОС Android, которой оснащены смартфоны китайской компании. Позже минторг США позволил предоставить Huawei временные общие разрешения до 19 августа, которые позволят поддерживать имеющиеся коммуникационные сети и предоставлять программные обновления существующим клиентам.

Компания ожидает миллиардных убытков от американских ограничений. Китайские власти призывали США снять рестрикции в отношении Huawei.