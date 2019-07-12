МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Международная платежная система Visa намерена обеспечить бесперебойную работу безналичных платежей в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Как написала в пятницу газета "Коммерсант", Visa и MasterCard из-за поправок к закону о национальной платежной системе могут свернуть деятельность в России. Поправками, которые Госдума рассмотрит 23 июля, предлагается запретить российским "дочкам" международных платежных систем приостанавливать расчеты по картам банков, попавших под санкции. Если же расчеты будут приостановлены, платежная система может быть исключена из реестра ЦБ.

"Россия является стратегически важным для Visa рынком. Компания Visa привержена своей миссии обеспечить бесперебойную работу безналичных платежей для всех участников платежной экосистемы: банков, торгово-сервисных предприятий и потребителей. Компания Visa не комментирует суждения третьих лиц относительно возможных будущих событий, основанных на предположениях и выражающих личную позицию автора мнения", — заявили в платежной системе.