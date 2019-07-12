МОСКВА, 12 июл – ПРАЙМ. Компания Google не столкнется с судебными разбирательствами в связи с прослушкой голосовых команд пользователей в программе Google Assistant, считают опрошенные РИА Новости эксперты в области международного права.

Ранее компания Google признала, что ее специалисты прослушивают команды, которые пользователи отдают голосовому помощнику в устройствах компании. Как говорится в заявлении, Google делится отрывками переговоров между пользователями и сервисом Google Assistant с экспертами по всему миру. Поводом для специального заявления стала утечка конфиденциальных звуковых данных, которую допустил один из специалистов, привлеченных к исследованиям. В связи с этим компания обещает провести расследование и принять необходимые меры. Google отметила при этом, что доля аудиозаписей, предназначенных для анализа, не превышает 0,2% от всего массива команд, отдаваемых Google Assistant. Кроме того, экспертам запрещено расшифровывать разговоры, слышащиеся на фоне команд, и другие посторонние звуки.

"Серьезные судебные разбирательства пока не грозят компании Google по той простой причине, что международное информационное право на данный момент является абсолютно нерегулируемой областью, это такая сфера инкогнито, я бы сказала, поэтому маловероятно, что возникнут какие-то громкие процессы", — заявила кандидат юридических наук, доцент РАНХиГС при президенте России Кира Сазонова.

"Если говорить об американском законодательстве, то законы, связанные с регулированием частной жизни, очень неплохо работают в Америке, и возможно, что и будут какие-то отдельные иски от конкретных пользователей, но опять же, я бы не стала преувеличивать их значимость", — отметила Сазонова.

Эксперт также добавила, что на сегодняшний день не только Google, но и многие другие крупные информационные компании занимаются внедрением и шпионских кодов, и специальных программных обеспечений. По ее словам, такие компании также могут быть связаны со спецслужбами различных стран.

Адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш также полагает, что Google не грозят судебные разбирательства в связи с утечкой конфиденциальных звуковых данных пользователей. По ее словам, с одной стороны, признание Google в том, что специалисты-лингвисты прослушивают команды пользователей, затрагивает репутацию компании, но при этом никакой ответственности Google не несет перед конкретным гражданином, который мог бы потребовать компенсацию в суде.

"Никакой ответственности Google перед конкретным гражданином, который мог бы каким-то образом потребовать компенсацию морального вреда, как минимум, в суде, этого не будет. Поскольку все команды пользователей анализируются без привязки к какому-то лицу, то есть практически невозможно установить, кто давал команды. Они просто анализируются для улучшения самой поисковой программы, эти записи обезличены", — отметила Ярмуш.

"Именно вот этот аргумент поможет Google защитить свою позицию в суде в случае предъявления каких-то исков. А истцы вместе с тем не смогут доказать, что это их голос, их команды", — пояснила она.

Ярмуш добавила, что, несмотря на возможный репутационный ущерб, пользователи продолжат использовать программы компании. Как пояснила собеседница агентства, тем, кто боится утечки или использования записей своих команд и голоса, следует в таком случае отключить подобные помощники и микрофон в мобильном телефоне, исключить из пользования данные программы.

"Да, конечно (вряд ли – ред.). Может быть, кто-то и хотел бы подать к Google иск, но доказать, что именно его какие-то персональные данные, что какая-то конфиденциальная информация попала в сеть благодаря Google, невозможно. Потому что вся эта информация обезличена", — сказала она, отвечая на вопрос, что Google вряд ли столкнется с судебными разбирательствами из-за утечки.