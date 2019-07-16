МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Mail.ru Group (MRG) создает партнерство с международным разработчиком и издателем игр Modern Pick, передаст ему 51% своего киберспортивного холдинга ESforce, говорится в сообщении MRG.

"Партнерство позволит Mail.ru Group и Modern Pick выстроить диверсифицированный киберспортивный бизнес с присутствием в России, странах СНГ и в Европе…. Игры и киберспорт остаются ключевым направлением для Mail.ru Group. Мы рассматриваем это партнерство как расширение возможностей в области каналов монетизации существующего и будущего игрового контента, а также как возможность управлять киберспортивными лигами и усилить нашу роль на мировом рынке киберспорта", — отмечает интернет-компания.

В рамках сделки ESforce оценена в 110 миллионов долларов; вносимые MRG 51% компании оценены в 56 миллионов долларов. Объединенная компания Modern Pick и ESforce на момент закрытия сделки будет оцениваться в 350 миллионов долларов. Исходя из этого MRG получит в Modern Pick 16% в дополнение к уже имеющимся 3%, то есть доведет свою долю до 19%.

В долгосрочной перспективе доля может вырасти или снизиться "в зависимости от ряда операционных KPI объединенной компании на 2022 год", уточняется в сообщении. Если совокупная выручка за 2022 год будет ниже установленного минимального порога, MRG может выйти из объединенной компании и получить обратно 51% ESforce. MRG также может отменить сделку в случае, если Modern Pick не выполнит условия привлечения средств и консолидации активов, утвержденные в рамках соглашения.

Совет директоров MRG одобрил подписание соглашения о партнерстве. Ожидается, что сделка будет завершена в ближайшие месяцы, а ESforce будет исключена из консолидированной финансовой отчетности MRG и результаты второго квартала будут представлены по про-форме. После закрытия сделки MRG будут принадлежать 49% ESforce и они будут работать на рыночных условиях, в том числе в сфере таргетированной рекламы с использованием сервисов группы.

Mail.ru Group в марте 2018 года приобрела 100% ESforce за 100 миллионов долларов. В пресс-релизе напоминается, что с тех пор MRG уже продала примерно за 10 миллионов долларов ряд активов ESforce — киберспортивную организацию SK Gaming и бизнесы кейтеринга и киберспортивной атрибутики.