МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал банкротом крупную в прошлом российскую IT-компанию "Астерос", выполнявшую работы к Олимпиаде 2014 года в Сочи и к чемпионату мира по футболу 2018 года, следует из опубликованной во вторник резолютивной части решения суда.

Суд открыл конкурсное производство на полгода, утвердив конкурсным управляющим Алексея Белокопыта, который до этого выполнял функции временного управляющего. Его отчет о ходе банкротства суд назначил на 20 января. Другие подробности пока не сообщаются.

В опубликованных материалах первого собрания кредиторов, состоявшегося 5 июня, говорится, что в реестр требований кредиторов "Астероса" за время наблюдения включены требования в размере около 9,9 миллиарда рублей. Крупнейшими кредиторами являются банк "Дом.РФ", обязательства перед которым составляют около 1,8 миллиарда рублей, "Хьюлетт Паккард Энтерпрайз" (около 1,1 миллиарда рублей), Сбербанк (более 910 миллионов рублей), "ВТБ Факторинг" (около 789 миллионов рублей).

Начальная процедура банкротства – наблюдение – в отношении АО "Астерос" была введена в июле 2018 года по заявлению компании "Аэронавигатор", долг перед которой составлял около 44 миллионов рублей. Представитель должника тогда говорил, что кредиторская задолженность "Астероса" оценивается примерно в 10 миллиардов рублей, из них половина – долг по кредитам перед банками. По словам юриста, у компании практически не было имущества. Он также сообщил, что из компании массово увольнялись сотрудники – из 1 тысячи человек остались только 150.

IT-компания несколько раз участвовала в проводимых "Олимпийским комплексом "Лужники" аукционах, в частности, боролась за контракт на право организовать строительство и реконструкцию футбольных тренировочных полей и других объектов инфраструктуры чемпионата мира по футболу 2018 года, а также за контракты на охрану и благоустройство спорткомплекса.

"Астерос" — группа компаний, которая занимается управлением комплексными проектами в IT, построением IT-инфраструктуры, систем безопасности и услугами в области IT-консалтинга и аутсорсинга.