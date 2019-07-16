МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Финансовая группа GHP Group приобрела российский блокчейн-проект Vostok, говорится в сообщении блокчейн-компании.

"Финансовая группа GHP Group Марка Гарбера стала владельцем проекта Vostok. Александр Иванов полностью продал GHP Group свою долю в Vostok, чтобы сосредоточиться на развитии своего основного проекта – Waves Platform", — говорится в релизе.

Проект Vostok, запущенный в апреле 2018 года, предполагает создание масштабной блокчейн-платформы для реализации проектов крупного бизнеса и госинститутов. Марк Гарбер выступал одним из ранних инвесторов проекта Vostok.

Сделка даст возможность GHP Group интегрировать блокчейн-технологии в свои добывающие, производственные и логистические активы, а также в проекты партнеров, отмечается в релизе. Сумма сделки не разглашается.

"Технологии распределенного реестра – чрезвычайно перспективный рынок, а Vostok – один из лидеров российского рынка с потенциалом развития в мировом масштабе. Разработки Vostok помогут проектам GHP Group выйти на новый уровень технологического развития. Группа продолжит развитие проекта, сохранив управленческую команду и команду разработчиков платформы, компетентность которых подтверждена их участием в разработке дорожной карты по развитию технологий распределенного реестра", – приводятся в сообщении слова Гарбера.

В сентябре прошлого года Vostok подписал с "Ростехом" соглашение, согласно которому стороны займутся развитием инфраструктуры по программе "Цифровая экономика". В целом за последний год Vostok начал сотрудничество со Сбербанком, "Трансмашхолдингом", ВЭБом и Нижегородской областью. В частности, по соглашению с Нижегородской областью разработана система гражданского голосования, позволяющая жителям области определять, на какие цели будут направлены их налоги.