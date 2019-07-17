МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Одна из крупнейших в мире компаний по обслуживанию банковских карт, американская Visa купила компанию Payworks, немецкого поставщика программного обеспечения следующего поколения для pos-терминалов, говорится в сообщении Visa.

Финансовые условия сделки компания не раскрывает, но отмечает, что данный шаг позволит предлагать унифицированный способ оплаты независимо от того, платят ли клиенты в магазине, в приложении или через интернет. "Приобретение основано на стратегическом партнерстве и инвестициях Visa в Payworks в феврале 2018 года", — отмечает компания.

"Visa внедрит облачное решение Payworks для обработки платежей в магазинах вместе со своей платформой управления цифровыми платежами CyberSource для создания полностью интегрированного решения по приему платежей для продавцов и эквайеров", — говорится в сообщении.

Visa — глобальная платежная система, обеспечивающая доступ к сети электронных платежей держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям.

Payworks — немецкий поставщика программного обеспечения для платежных терминалов. Штаб-квартира находится в Германии, офисы расположены также в США, Великобритании и Польше.