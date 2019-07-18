ПЕКИН, 18 июл — ПРАЙМ. Компания Huawei к настоящему моменту подписала уже более 50 контрактов по 5G, 28 из них – в Европе, сообщила в четверг старший вице-президент, член совета директоров Huawei Technologies Кэтрин Чэнь.

"Huawei подписала более 50 контрактов по 5G, 28 из них – в Европе", — приводит слова Чэнь агентство Синьхуа.

Говоря о том, как недавний запрет США повлиял на деятельность компании в Европе, Кэтрин Чэнь завила, что компания "полностью соблюдает действующие законы, нормы и стандарты стран, где осуществляет деятельность, и после того, как правительство США включило ее в "черный список", компания видит, что европейские клиенты неизменно ее поддерживают".

По ее словам, "компания ведет деятельность в 170 странах по всему миру, и каждая страна для нее важна".

Администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами. Также США убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. В мае министерство торговли США внесло Huawei в "черный список", который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий.