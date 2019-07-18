МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Компания-разработчик программного обеспечения в сфере информбезопасности Avast обнаружила в Google Play Store семь приложений, которые позволяют следить за коллегами и родственниками, говорится в сообщении компании.

"Исследователи из отдела исследования угроз и защиты для мобильных устройств Avast обнаружили в Google Play Store семь приложений…. Приложения позволяют следить за коллегами и родственниками", — сообщается в релизе.

Специалисты Avast сразу сообщили Google о приложениях: Track Employees Check Work Phone Online Spy Free, Spy Kids Tracker, Phone Cell Tracker, Mobile Tracking, Spy Tracker, SMS Tracker и Employee Work Spy. Все вместе эти приложения были загружены более 130 тысяч раз. Компания оперативно удалила все приложения из Google Play Store.

Все приложения требуют, чтобы у человека, желающего проследить за своими близкими и коллегами, был доступ к устройству жертвы. Вредоносное ПО загружается из Google Play Store на отслеживаемое устройство, требует ввести адрес своей электронной почты, на него приложение вышлет пароль для доступа к полученным данным.

"После того, как вы установили первое приложение и настроили его, оно само загрузит еще одну программу. Тогда первое приложение можно будет удалять — жертва не увидит шпионское ПО, установленное на ее смартфоне. Обнаруженные вредоносные приложения могли отслеживать местонахождение жертвы, собирать её контакты, смс и историю звонков. На некоторых устройствах можно было получить доступ к сообщениям WhatsApp и Viber", — пишут эксперты.

"Использовать приложения такого типа неэтично по отношению к окружающим. Подобные программы создают большие проблемы для приватности людей, и они не должны появляться в Google Play Store, так как они пропагандируют преступное поведение. Работодатели, родители или супруги, получив приватную информацию, могут злоупотреблять ей", — прокомментировал ситуацию глава отдела исследования угроз и защиты для мобильных устройств Avast Николаос Хрисаидос.