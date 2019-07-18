МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Согласно информации на сайте, сбои начались около 19.05 мск. Проблемы были зафиксированы у жителей США, Великобритании, Франции, Испании, Италии и других стран. С проблемами столкнулись и жители России, в основном о них сообщают пользователи из Москвы.

По данным Downdetector, большинство пользователей (92%) жалуются на проблемы с новостной лентой, жалобы 4% связаны с веб-сайтом соцсети, еще 3% — со сбоями при размещении постов.

Instagram — бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.