МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Американская Apple ведет переговоры с Intel о покупке подразделения по производству микросхем для смартфонов и модемов за 1 миллиард долларов или более, соглашение может быть достигнуто уже на следующей неделе, пишет издание Wall Street Journal.

"Apple ведет дальнейшие переговоры о покупке подразделения Intel по производству микросхем для смартфонов и модемов… Соглашение, которое охватывает портфель патентов и персонал стоимостью в 1 миллиард долларов или более, может быть достигнуто уже на следующей неделе, если переговоры не сорвутся", — пишет газета со ссылкой на источники. О переговорах газета впервые сообщала в апреле; обсуждения велись около года, но прекратились, когда Apple достигла договоренности в споре с Qualcomm.

Соглашение будет иметь важное стратегическое и финансовое значение для Apple, обеспечив компании доступ к инженерным разработкам, связанным с технологией 5G, говорится в сообщении.

При этом сделка позволила бы Intel избавиться от бизнеса, который оказывает давление на ее финансовые показатели, — подразделение смартфонов теряло около 1 миллиарда долларов ежегодно, говорит один из источников. И хотя Intel намерена выйти из бизнеса, связанного со смартфонами, компания продолжит работу над технологией 5G для других сетевых устройств, отмечает издание.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.

Американская корпорация Intel была основана в 1968 году. Производит широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры.