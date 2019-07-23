МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Американская Apple ведет переговоры с Intel о покупке подразделения по производству микросхем для смартфонов и модемов за 1 млрд долларов. Подписание соглашения возможно уже на следующей неделе, если переговоры не сорвутся, пишет Wall Street Journal. Два IT-гиганта обсуждают сделку с апреля.

Опрошенные "Прайм" эксперты указывают, что сделка, если она состоится, пойдет на пользу обеим компаниям. "Apple входит в избранный круг с капитализацией в 1 трлн долларов, но тренд финансовых показателей последних лет свидетельствует о явном замедлении", — отметил профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Возможно, это стало следствием усиления конкуренции. Чтобы выигрывать, Apple нуждается в новых конкурентных преимуществах, способных реализовать концепцию "снятия сливок". Решение Apple в части приобретения подразделения Intel по производству микросхем для смартфонов сулит компании синергетический эффект, добавил он.

Директор центра информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев напомнил, что внутри Apple давно велись разработки по созданию собственного модема, но на текущий день попытки нельзя считать успешными. "В первую очередь Apple получит от потенциальной сделки самое ценное: технологию и людей, что даст возможность разрабатывать собственные модемы, встроенные в модели будущих iPhone", — полагает он.

Компания сможет снизить зависимость от сторонних производителей (прежде всего, Qualcomm), что благотворно на ней отразится. Благодаря сделке она сможет превратиться в вертикально-интегрированную империю, полностью контролирующую все этапы проектирования и производственного процесса, что является самым разумным в условиях нестабильности геополитической ситуации.

ВСЕ ВНИМАНИЕ НА 5G

Кроме того, сделка в случае завершения даст обеим компаниям возможность получить доступ к инженерным разработкам, связанным с перспективной технологией 5G. Она обеспечивает более высокую пропускную способность по сравнению с предыдущими стандартами связи, сокращает время задержки сигнала и увеличивает надежность коммуникации между устройствами.

5G-сети создают новые возможности для пользователей, такие как Интернет вещей, а также широкополосные медиасервисы и связь в реальном времени в районах природных катастроф. В будущем к сети будет подключаться все, что угодно: от разнообразных датчиков до автомобилей. Для этого необходимо соответствующее оборудование, которое сейчас и готовят ведущие производители.

Что касается Intel, то для нее это возможность избавиться от убыточной части бизнеса. "Ежегодно они только теряли на этом деньги, а теперь смогут сосредоточиться на других, более интересных на данный момент сферах", — говорит Косарев.

Как пишет WSJ, подразделение смартфонов Intel теряло около 1 млрд долларов ежегодно.

Intel также заинтересована в развитии технологии 5G. Сообщалось, что вместе с финской Nokia она намерена открыть в США и Финляндии лаборатории по тестированию и развитию таких сетей. Международный союз электросвязи планирует внедрить новый стандарт к 2020 году, и Intel не хочет упустить возможность быть среди первых в развитии технологии, сулящей до сих пор невиданные возможности для бизнеса.

При этом компания остается активным участником рынка гаджетов цифровой экономики, в частности, рынка вещей, который становится все более промышленно ориентированным. Возможно, для Intel этот лавинообразно растущий рынок вызывает гораздо больший интерес, нежели смартфоны и модемы, полагает эксперт.

Эксперты отмечают, что сумма сделки, о которой заявлено сейчас – 1 млрд долларов – далеко не самая значительная для IT-рынка, и средств у Apple хватит. На последнюю отчетную дату только средства на счетах и их эквивалентов составляли у Apple более 37 млрд долларов, так что данная покупка вполне "по карману" этому технологическому гиганту, говорит Ордов.

При этом он предупреждает, что сделка может привести к избыточной монополизации и росту стоимости микросхем для многих менее крупных производителей гаджетов. В настоящее время цены на них растут уже несколько лет, что, в свою очередь, влияет на цену конечного продукта.